TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.8 REGISTRATA A LARGO DI CATANIA
Quest’oggi domenica 20 febbraio 2022 alle ore 15:49 è stata registrata, dalle stazioni sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di magnitudo 3.8 ad una profondita di 23.9 km.
L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mar Ionio Meridionale.
Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone.
Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.8 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.
DATI INGV
Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: Mar Ionio Meridionale (MARE),
20-02-2022 15:49:11 ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.255, 15.799 ad una profondità di 24 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.