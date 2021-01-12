TERREMOTO IN SICILIA, MAGNITUDO 3.2 NELLA ZONA DI ENNA
FLASHOggi 12 gennaio 2020, alle ore 17.38 l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Enna.La scossa è stata registrata alla ore 17:38 con epicentro a 4 km NW da Spe...
A cura di Redazione
12 gennaio 2021 18:03
Oggi 12 gennaio 2020, alle ore 17.38 l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Enna.
La scossa è stata registrata alla ore 17:38 con epicentro a 4 km NW da Sperlinga (EN), di magnitudo 3.2 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8, 14.33 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
La scossa è stata sentita nelle zone limitrofe all'epicentro
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Sperlinga
Nicosia
Castel di Lucio
Gangi
Capizzi