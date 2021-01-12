95047

TERREMOTO IN SICILIA, MAGNITUDO 3.2 NELLA ZONA DI ENNA

12 gennaio 2021 18:03
News
FLASH

Oggi 12 gennaio 2020, alle ore 17.38 l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Enna.

La scossa  è stata registrata alla ore 17:38 con epicentro a 4 km NW da Sperlinga (EN), di magnitudo 3.2 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8, 14.33 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata sentita  nelle zone limitrofe all'epicentro

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Sperlinga
Nicosia
Castel di Lucio
Gangi
Capizzi

