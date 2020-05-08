95047

TERREMOTO : MAGNITUDO 2.4 CON EPICENTRO A SANTA MARIA DI LICODIA

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 22.02, nettamente avvertita dalla popolazione con epicentro a Santa Maria di Licodia.Essendo la scossa molto superficiale è stata ben sentita dalla pop...

08 maggio 2020 22:31
Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 22.02, nettamente avvertita dalla popolazione con epicentro a Santa Maria di Licodia.

Essendo la scossa molto superficiale è stata ben sentita dalla popolazione vicina all'epicentro

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 22:02:05 locali (20:02:05 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.4 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 0.8 km SE da Santa Maria di Licodia (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.610 longitudine 14.895 (errore epicentrale 0.3 km)
profondità 4.1 km (errore in profondità 0.3 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Santa Maria di Licodia (CT) (0.8 km)
2) Biancavilla (CT) (4.4 km)
3) Paternò (CT) (4.9 km)

Sono pervenute in Sala Operativa notizie di avvertibilità da parte di alcuni abitanti di
Paternò

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa, soprattutto nelle zone vicino all'epicentro

Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.

