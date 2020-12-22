TERREMOTO MAGNITUDO 4.4 SULLA COSTA RAGUSANA ,PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO: NON RISULTANO DANNI E FERITI

PROTEZIONE CIVILE: Dalle prime verifiche effettuate dalla SalaSituazioneItalia del DPC NON risultano danni e feritiVIGILI DEL FUOCO: Ricevute dalle sale operative dei vigilidelfuoco solo chiamate per...

PROTEZIONE CIVILE: Dalle prime verifiche effettuate dalla SalaSituazioneItalia del DPC NON risultano danni e feriti

VIGILI DEL FUOCO: Ricevute dalle sale operative dei vigilidelfuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni

🔴 #Ragusa #terremoto, squadre #vigilidelfuoco in ricognizione sul territorio a scopo precauzionale. Confermata assenza al momento di richieste di soccorso, in atto sopralluoghi nella città per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici [#22dicembre 21:15] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2020

🔴 Scossa #terremoto ML 4.6 registrata alle ore 21:27 sulla Costa Ragusana: ricevute dalle sale operative dei #vigilidelfuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni [#22dicembre 21:50] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2020

#Terremoto #Ragusa Dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del DPC NON risultano danni e feriti. [aggiornamento ore 22 #22dicembre] — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 22, 2020

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Ragusa intorno alle 21.17 dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma, di magnitudo tra 4.4 , è stato avvertito in diverse in tutta la Sicilia

Preceduta da un forte boato, la scossa è stata sentita dalla popolazione in tutto il territorio provinciale.

Arrivano segnalazioni pure da Palermo, la scossa è stata ben avvertita pure a Paternò e nel comprensorio etneo.

L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 30 km nella costa ragusana.

Al momento non si segnalano danni a persone/cose,.

Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: Costa Ragusana (Ragusa), alle

22-12-2020 20:27:23 (UTC) 19 minuti, 26 secondi fa

22-12-2020 21:27:23 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 36.92, 14.37 ad una profondità di 30 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Fortissima scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa nella Sicilia orientale, precisamente alle 21.27

L'epicentro è in provincia di Ragusa, tra una stima provvisoria di 4.9 e 5.4

La scossa è stata avvertita pure a Paternò.

