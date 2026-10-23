ULTIM'ORA Terremoto nel Tirreno, 🚨🚨 nuova forte scossa di magnitudo 4.6: avvertita pure nel Catanese

Non si ferma lo sciame sismico nel Tirreno meridionale. Nuovo terremoto nel pomeriggio, magnitudo ancora provvisoria tra 5.0 e 5.5.

Nuova forte scossa di terremoto nel Tirreno meridionale. La terra è tornata a tremare nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 15:55, dopo una mattinata caratterizzata da un'intensa attività sismica.

Secondo i dati aggiornati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo locale (ML) di 4.6, con epicentro nel Tirreno meridionale e ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche nel comprensorio di Paternò, dove sono state riferite segnalazioni del movimento tellurico.

La nuova scossa arriva a poche ore dal forte terremoto delle 12:19, per il quale l'INGV aveva riportato una magnitudo momento (Mw) di 5.5, seguito da numerose altre scosse nella stessa area.

Sciame sismico senza sosta

L'attività sismica nel Tirreno meridionale prosegue da diverse ore. Nel corso della giornata sono stati registrati numerosi eventi, tra cui una scossa di magnitudo 4.0 alle 12:24 e diversi altri terremoti di magnitudo compresa tra 2 e 3.

La scossa delle 15:55 era stata inizialmente stimata tra magnitudo 5.0 e 5.5, ma il successivo aggiornamento dell'INGV ha fissato il valore a ML 4.6.

La sequenza sismica resta sotto osservazione, mentre si attendono eventuali ulteriori aggiornamenti sull'attività nel Tirreno meridionale.

La situazione è in continua evoluzione.