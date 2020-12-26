TERREMOTO NELLA NOTTE DI MAGNITUDO 2.6 CON EPICENTRO A RAGALNA

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che le stazioni della Rete Sismicahanno registrato un terremoto di magnitudo pari a 2.6 nell’area dell’Etna.L’evento r...

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che le stazioni della Rete Sismica

hanno registrato un terremoto di magnitudo pari a 2.6 nell’area dell’Etna.

L’evento risulta localizzato a 1,3 km nordest da Ragalna (CT).

Il sisma si è verificato alle 02:00:41 ad una profondità di 2 km ed è stato avvertito dalla popolazione di Belpasso, Catania, Mascalucia, Sant’Agata li Battiati, Nicolosi, Giarre, Gravina di Catania, Aci Catena, Biancavilla, Riposto e Adrano (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Non si segnalano danni a persone e cose.

DATI UFFICIALI

La localizzazione preliminare è la seguente:

# Data e ora locale: 26 dic 2020 02:00:41

# Coordinate Epicentrali

- Latitudine: 37° 38' 28"

- Longitudine: 14° 57' 14"

# Zona: 2 Km Ne Ragalna (CT)

# Magnitudo Richter: 2.6 ML

# Profondità: 2.4 km