TERREMOTO NELLA NOTTE DI MAGNITUDO 2.6 CON EPICENTRO A RAGALNA
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che le stazioni della Rete Sismica
hanno registrato un terremoto di magnitudo pari a 2.6 nell’area dell’Etna.
L’evento risulta localizzato a 1,3 km nordest da Ragalna (CT).
Il sisma si è verificato alle 02:00:41 ad una profondità di 2 km ed è stato avvertito dalla popolazione di Belpasso, Catania, Mascalucia, Sant’Agata li Battiati, Nicolosi, Giarre, Gravina di Catania, Aci Catena, Biancavilla, Riposto e Adrano (dati “Hai Sentito il Terremoto”).
Non si segnalano danni a persone e cose.
DATI UFFICIALI
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 26 dic 2020 02:00:41
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 38' 28"
- Longitudine: 14° 57' 14"
# Zona: 2 Km Ne Ragalna (CT)
# Magnitudo Richter: 2.6 ML
# Profondità: 2.4 km