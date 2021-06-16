TERREMOTO: SCIAME SISMICO IN CORSO NEL MESSINESE , LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.1

Diverse scosse di terremoto si stanno verificando al largo della costa messinese.La Sala Sismica INGV-Roma segnala che a partire dalle 10 di questa mattina si sono verificate oltre 40 scosse, di magni...

Diverse scosse di terremoto si stanno verificando al largo della costa messinese.

La Sala Sismica INGV-Roma segnala che a partire dalle 10 di questa mattina si sono verificate oltre 40 scosse, di magnitudo lieve, con epicentro al largo delle località di Oliveri e Falcone ed ipocentro tra 5 e 11 km.

Il primo terremoto si è verificato questa mattina alle 10:03 con una magnitudo di 2.4 e una profondità di 9 Km. L’evento tellurico si sarebbe verificato poco distante dal golfo di Falcone. A distanza di un quarto d’oro è poi arrivata una seconda scossa, questa volta di magnitudo 2.

La scossa piu forte è stata registrata alle ore 11.15 con magnitudo di 3.1 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.19, 15.11 ad una profondità di 7 km.