TIR PRECIPITA DA VIADOTTO SULL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA: DUE MORTI

AGGIORNAMENTOLe vittime sono un 60enne ed un 50enne di Adrano.Un tir è precipitato da un viadotto lungo l'autostrada A2 tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Il conducente...

A cura di Redazione Redazione
01 luglio 2021 16:22
TIR PRECIPITA DA VIADOTTO SULL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA: DUE MORTI -
AGGIORNAMENTO

Le vittime sono un 60enne ed un 50enne di Adrano.

Un tir è precipitato da un viadotto lungo l'autostrada A2 tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Il conducente e un'altra persona sono morti. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente. Il conducente ha perso il controllo del mezzo precipitando dal Viadotto Tenza, al km 43,000.

Al momento non si conoscono le generalità delle vittime

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine, il 118 e i Vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti del traffico in direzione sud; al momento si transita lungo la corsia di emergenza.

