TIR PRECIPITA DA VIADOTTO SULL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA: DUE MORTI

AGGIORNAMENTOLe vittime sono un 60enne ed un 50enne di Adrano.Un tir è precipitato da un viadotto lungo l'autostrada A2 tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Il conducente...

A cura di Redazione 01 luglio 2021 16:22

