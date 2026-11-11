Paternò, presentate le nuove strutture sanitarie di via Verga: investiti oltre 6 milioni

Casa e Ospedale di Comunità già operativi: 15 posti letto, 23 specialisti ambulatoriali e assistenza territoriale potenziata.

CATANIA – Dal recupero di un antico monastero del Quattrocento alla riqualificazione di un presidio sanitario rimasto inutilizzato per anni, fino al potenziamento degli ambulatori, dei servizi infermieristici e delle cure intermedie. È il percorso che unisce le cinque strutture PNRR presentate oggi, martedì 10 novembre, dall’Asp di Catania ad Adrano, Biancavilla e Paternò: tre Case della Comunità e due Ospedali di Comunità, già operative da diversi mesi, che rafforzano la rete dell’assistenza territoriale.

«Con queste strutture, operative già da diversi mesi – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – abbiamo raggiunto importanti obiettivi di programmazione sanitaria regionale. Oggi le presentiamo alle comunità, per far conoscere più da vicino i servizi e le opportunità assistenziali disponibili. Le Case e gli Ospedali di Comunità lavorano in rete, integrando le competenze dei professionisti sanitari e sociosanitari e assicurando continuità delle cure, soprattutto ai pazienti cronici e alle persone più fragili. Centrale è anche l’integrazione con il servizio sociale professionale dell’Azienda e dei Comuni. Ringrazio le istituzioni regionali e locali, i cittadini, le associazioni e le parti sociali per la collaborazione e il confronto, fondamentali per continuare a migliorare la qualità dei servizi e rispondere ai bisogni delle comunità».

Gli incontri si sono svolti ad Adrano, alle ore 10.00 nella Casa della Comunità di piazza Sant’Agostino 54 e alle ore 10.45 nell’Ospedale di Comunità di via Vittorio Emanuele 400; a Biancavilla, alle ore 11.30 nella Casa della Comunità di via G. Marconi; e a Paternò, alle ore 13.00 nel complesso di via Verga 85, che ospita la Casa e l’Ospedale di Comunità.

Intervenuto a Paternò, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha sottolineato il valore delle strutture per il rafforzamento dell’assistenza territoriale.

«Oggi scriviamo una bella pagina di sanità per il territorio che coinvolge Paternò, Adrano e Biancavilla, con la presentazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, strutture già operative da mesi e diventate un punto di riferimento quotidiano per tanti cittadini – ha dichiarato –. Ringrazio la Direzione strategica dell’Asp di Catania e sono particolarmente felice che questa Azienda abbia realizzato, con strutture come queste, una rete di servizi sanitari di prossimità, pensata per rispondere alle esigenze dei pazienti cronici e fragili, in stretta integrazione con la rete ospedaliera. Continueremo a monitorare con attenzione affinché queste strutture possano essere sempre adeguatamente dotate di personale e di tutte le necessarie tecnologie, condizioni indispensabili per garantire servizi efficienti e risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. L’auspicio è quello di poter raccontare, sempre più spesso, di una sanità territoriale vicina alle persone e capace di offrire servizi di qualità».

Presenti il sindaco facente funzioni di Adrano, Agatino Perni; il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno; e, per il Comune di Paternò, i componenti della Commissione straordinaria Santi Giuffrè e Rosanna Mallemi, insieme agli altri rappresentanti istituzionali del territorio e alle autorità civili e militari. Ad Adrano è intervenuto anche l’on. Fabio Mancuso.

A illustrare le strutture alle comunità locali, insieme al direttore generale, sono stati il direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede, il direttore amministrativo, Tamara Civello, e i direttori dei Distretti sanitari competenti, Stefania Caruso, per il Distretto di Adrano, e Giacomo Spallina, per il Distretto di Paternò.

Hanno partecipato inoltre i direttori dei Dipartimenti e delle strutture aziendali coinvolte, rappresentanti dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle organizzazioni sindacali, del Comitato consultivo aziendale e delle associazioni del territorio, insieme ai professionisti sanitari e al personale tecnico e amministrativo.

Le strutture sono state benedette dai sacerdoti delle comunità don Marco Cuttone, padre Antonio Vitanza, don Salvatore Magrí.

Gli interventi di riqualificazione e i servizi attivati

La realizzazione delle strutture è il risultato del lavoro congiunto delle componenti sanitaria, tecnica e amministrativa dell’Asp di Catania, impegnate nella riqualificazione degli immobili e nell’organizzazione dei servizi finanziati dal PNRR.

Le Case della Comunità sono i punti di riferimento della nuova assistenza territoriale, dove si integrano medicina generale, assistenza infermieristica, specialistica ambulatoriale, prevenzione e servizi sociosanitari. Il modello organizzativo prevede strumenti di accesso e presa in carico, come il Punto unico di accesso (PUA) e la valutazione multidimensionale (UVM), e il collegamento con l’assistenza domiciliare e i servizi sociali, con particolare attenzione ai pazienti cronici e alle persone più fragili. L’offerta e le modalità di erogazione dei servizi si articolano secondo le caratteristiche delle singole sedi.

Gli Ospedali di Comunità assicurano invece cure intermedie a pazienti che non necessitano di un ricovero ospedaliero per acuti, ma hanno ancora bisogno di assistenza sanitaria e infermieristica continuativa. Operano in raccordo con gli altri servizi della rete territoriale, favorendo il recupero dell’autonomia e il rientro al domicilio.

Casa della Comunità di Adrano

La Casa della Comunità di piazza Sant’Agostino 54 è una struttura hub, organizzata per garantire una presenza assistenziale sulle 24 ore, sette giorni su sette, anche attraverso il servizio di continuità assistenziale.

L’offerta comprende il Punto unico di accesso (PUA), la valutazione multidimensionale (UVM), l’assistenza infermieristica, l’assistenza domiciliare, le attività delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale, il servizio sociale professionale. Sono inoltre presenti il Consultorio familiare, la continuità assistenziale e i servizi di medicina legale, punto prelievi, cassa ticket (aperta il martedì e giovedì).

L’attività specialistica ambulatoriale coinvolge 29 specialisti e comprende allergologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, diagnostica per immagini, endocrinologia, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia e urologia. È presente anche il servizio di psicologia delle cure primarie e l’ambulatorio di prossimità PNES.

La dotazione professionale comprende 12 infermieri, un caposala, quattro dirigenti medici e un assistente sociale, oltre a 13 unità di personale amministrativo.

L’intervento di riqualificazione ha interessato una superficie di circa 1.500 metri quadrati, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. I lavori si sono concentrati soprattutto sulla parte più antica dell’edificio, un ex monastero risalente al 1580, recuperando spazi di valore storico e destinandoli alle funzioni della sanità territoriale.

Ospedale di Comunità di Adrano

L’Ospedale di Comunità di via Vittorio Emanuele 400 dispone di 18 posti letto e si sviluppa su una superficie di circa 1.000 metri quadrati. La struttura è stata interamente riqualificata con un investimento di circa 3 milioni di euro e opera in raccordo con la Casa della Comunità e gli altri servizi della rete territoriale.

L’assistenza è assicurata dai medici di medicina generale e da un’équipe composta da otto infermieri, sei operatori sociosanitari e un fisioterapista, impegnati nell’assistenza ai pazienti, nel recupero dell’autonomia e nella continuità delle cure.

Casa della Comunità di Biancavilla

La Casa della Comunità di via G. Marconi, intitolata oggi al prevosto Benedetto Portale, è una struttura spoke, con un’organizzazione assistenziale prevista per 12 ore al giorno, sei giorni alla settimana. Alla presentazione hanno partecipato anche i familiari del sacerdote, figura legata alla realizzazione dell’ospedale cittadino.

«Questa intitolazione è una scelta di cui sono particolarmente orgoglioso. Al prevosto Benedetto Portale dobbiamo la realizzazione dell’ospedale di Biancavilla. Non è una dedica formale: è un modo per dire che ciò che è stato costruito ieri può rinascere oggi in forme nuove, moderne e utili, e diventare una strada verso il domani», ha dichiarato il sindaco Bonanno.

Tra i servizi figurano gli ambulatori specialistici, il Punto unico di accesso (PUA), l’assistenza infermieristica, le attività delle Aggregazioni funzionali territoriali, l’Unità di valutazione multidimensionale e il raccordo con l’assistenza domiciliare e i servizi sociali.

L’offerta specialistica comprende pneumologia, cardiologia e diabetologia, con la presenza di tre specialisti ambulatoriali. La dotazione infermieristica è di quattro infermieri, cui si affianca una psicologa delle cure primarie.

La struttura occupa circa 470 metri quadrati al piano terra. L’investimento, pari a 1 milione e 850 mila euro, ha consentito un intervento di riqualificazione particolarmente impegnativo.

Casa della Comunità di Paternò

La Casa della Comunità di via Verga 85 è una struttura hub, con copertura assistenziale sulle 24 ore, sette giorni su sette, anche attraverso la continuità assistenziale.

L’offerta specialistica comprende allergologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, malattie infettive, neurologia, oculistica, ortopedia, pneumologia e urologia.

Sono presenti inoltre il punto prelievi e le attività di prevenzione e screening. Nell’ambito delle attività dell’AFT è stata avviata la somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Sono 23 gli specialisti ambulatoriali complessivamente presenti.

La dotazione infermieristica è di otto infermieri.

L’investimento di oltre 2 milioni di euro ha consentito il recupero di circa 780 metri quadrati al piano seminterrato di un edificio sanitario rimasto inutilizzato per anni. I lavori hanno riguardato il rinnovo degli impianti, il miglioramento sismico, l’adeguamento antincendio e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Ospedale di Comunità di Paternò

Nello stesso complesso di via Verga 85, l’Ospedale di Comunità dispone di 15 posti letto e di un’équipe composta da nove infermieri, cinque operatori sociosanitari e un fisioterapista, impegnati nell’assistenza infermieristica, nel monitoraggio clinico e nel recupero dell’autonomia dei pazienti.

L’investimento di oltre 4 milioni di euro ha interessato circa 545 metri quadrati al piano rialzato, con il rinnovo degli ambienti e degli impianti, compresi quelli per i gas medicali e la ventilazione, e interventi di miglioramento sismico e adeguamento antincendio.