Toh, hanno dato a ribasso i dati dei numeri del Pronto soccorso di Paternò

Il dato è emerso nel corso del "blitz" che la deputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo, ha effettuato all'interno dell'ospedale "Santissimo Salvatore". Un sopralluogo vero e proprio che fa seguito all'incontro di sabato scorso tenutosi all'ex Palazzo Alessi (Leggi: IL COMITATO PER L'OSPEDALE ALL'ATTACCO: "SALVIAMO IL PRONTO SOCCORSO, LO VOGLIONO PORTARE VIA") sabato scorso. Ma eccolo il dato, allora: nel piano del ministero risulterebbe che a Paternò nel 2014 sono stati effettuati 26 mila interventi di Pronto Soccorso quando in verità ne sono stati registrati circa 34 mila. Un dato non indifferente dato che, nel Piano sanitario regionale, il Pronto Soccorso del nosocomio paternese è destinato a diventare un semplice Pte trasferendo tutto a Biancavilla. Una vicenda gravissima e che andrà chiarita così come hanno avuto modo di intendersi i componenti del Comitato per l'ospedale e la deputata pentastellata.

"Stiamo cercando di capire se questa riorganizzazione della rete ospedaliera potrà portare realmente ad una chiusura del Pronto soccorso e capire se questa scelta di dirottare tutto a Biancavilla sia effettivamente adeguata rispetto alla capacità funzionale e strutturale di questi due presidi - spiega Giulia Grillo -. Il nostro obiettivo è cercare di arrivare alla soluzione migliore per i cittadini utilizzando gli strumenti già esistenti. Abbiamo visto che Catania ha un primato di strutture private accreditate, noi crediamo che innanzitutto vada garantita l'assistenza pubblica e i privati dovranno adeguarsi al nuovo regolamento sugli standard adeguandosi a valutare se rimanere aperti o accorparsi al pubblico. Personalmente, ho intenzione di presentare una interrogazione alla Camera dei Deputati proprio in merito alla questione ospedale Paternò".

Giulia Grillo "replica" oggi il sopralluogo anche all'ospedale di Biancavilla.