TORNA 18APP: 500 EURO DA SPENDERE IN CULTURA PER I NATI NEL 2001

Dal 5 marzo 2020 via alle registrazioni sul portale della 18App per i ragazzi nati nel 2001 e che nel 2019 hanno compiuto diciotto anni. Per loro il bonus cultura mette a disposizione 500 euro da spendere fino al 28 febbraio 2021 in musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. In tutto il governo (era quello giallo-verde di Lega e Movimento 5 Stelle) ha stanziato 240 milioni di euro, 50 in meno delle edizioni precedenti, ma (dati storici alla mano) dovrebbero essere sufficienti a coprire l’esigenza dei diciottenni. Il regolamento per i nati del 2001 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio, ma entrerà in vigore il 5 marzo.

COME FUNZIONA

Il bonus cultura è una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura. Il programma permetterà ai nati nel 2001 di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. I ragazzi, come detto, avranno tempo fino al 31 agosto 2020 per registrarsi a 18App e fino al 28 febbraio 2021 per spendere il Bonus Cultura.

Sempre sul sito della 18App sono consultabili gli esercizi fisici e online dove spendere i buoni cultura.