TORNADO A CATANIA, TETTI SCARAVENTATI, ALBERI ABBATTUTI. LE IMMAGINI

Situazione drammatica a Catania per il maltempo che imperversa senza sosta da stamattina. In città è in atto una tempesta di scirocco, la temperatura è tutt'altro che invernale con +17°C, ma la pioggia cade incessante.

L’episodio più grave si è verificato pochi minuti nei pressi dell'aeroporto nel quartiere Zia Lisa, dove s’è formato un tornado che ha provocato crolli e gravi danni.

Si registrano danni alle abitazioni, in particolare ai tetti.

Oltre 50 richieste di soccorso giunte nell'ultima ora.

Interventi e verifiche sono in corso da parte delle squadre del Comando Provinciale dei VVF di Catania.

Al momento non sono stati accertati danni anche a persone

FOTO E VIDEO DAI SOCIAL

Allagamenti, alberi e intonaci pericolanti, soccorsi a persone rimaste bloccate dentro le auto in panne. Tutte le squadre operative dei vigili del fuoco disponibili sul territorio sono state impegnate e, da questa mattina sono stati quasi trenta gli interventi di soccorso tra la città di Catania, i paesi etnei (San Giovanni La Punta e San Gregorio) e la fascia ionica (Giarre in particolare). Attualmente sono ancora in corso una decina di interventi di soccorso per le avverse condizioni meteorologiche.

Una situazione molto delicata è stata segnata in piazza Carlo Alberto (a Fera 'o Luni) a Catania. Lo spiazzo è completamente allagato e l'acqua defluisce con molta difficoltà. Sul posto sta operando una squadra dei pompieri per allagamenti, danni d'acqua e soccorso a persone bloccate dentro le auto in panne. Un altro intervento è in corso in un edificio in via Fragalà (angolo via Etnea) per l'incendio di contatori di energia elettrica.

A Giarre, strada 18 Rovettazzo, sei famiglie (per un totale di 21 persone di cui due con disabilità) sono state evacuate in una palazzina a tre piani per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti. In particolare, il pilastro è praticamente spezzato. Sul posto sta operando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Giarre, il personale della polizia locale, dell'ufficio tecnico comunale e dei servizi sociali. Le cause del crollo dovranno essere verificate con più accurati accertamenti a cura dell'Iacp e del Comune di Giarre.