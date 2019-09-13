TRAGEDIA A GIARDINI NAXOS: DONNA MUORE SCHIACCIATA DA UN’AUTO

Tragedia a Giardini Naxos dove un'impiegata di una società di noleggio auto è morta travolta da una delle vetture mentre era al lavoro. La vittima dell'incidente in un'autorimessa di contrada Recanati...

L'attività è seminterrata e al livello della strada vengono solitamente posizionate le auto che vengono noleggiate ai clienti.

Secondo una prima ricostruzione la donna aveva da poco parcheggiato un'auto, portandola in carreggiata, al livello della strada, mentre l'attività si svolge al piano seminterrato.

La vettura, per cause adesso da accertare, si è rimessa in movimento lungo la discesa e ha schiacciato la donna mentre stava chiudendo il garage dell'autorimessa.

Sul posto, dopo l'incidente, è intervenuta un'ambulanza del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Taormina e i militari della Stazione di Giardini Naxos, che hanno avviato le indagini