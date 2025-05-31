Tragedia a Motta Sant’Anastasia: morta una bambina di 15 mesi in un incidente stradale

MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), 31 maggio 2025 – Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma purtroppo è arrivata la conferma della tragica morte. Una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in seguito a un gra...

MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), 31 maggio 2025 – Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma purtroppo è arrivata la conferma della tragica morte.

Una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Provinciale 134, la via di collegamento tra Motta Sant’Anastasia e lo svincolo di Valcorrente, che confluisce sulla Strada Statale 121.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Renault Clio ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro per poi arrestarsi al centro della carreggiata.

A bordo dell’auto si trovava anche la piccola, rimasta gravemente ferita nell’impatto.

Purtroppo si sperava nel miracolo, ma è arrivata la conferma del sindaco di Motta: la bambina è morta.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo dei sanitari. Le sue generalità non sono ancora state rese note.

Profondo il cordoglio dell’intera comunità mottese. Il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia, ha espresso il suo dolore con un messaggio pubblico:

“Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati – ha dichiarato il primo cittadino –. Una tragedia, alla quale non puoi dare spiegazioni, ha travolto e sconvolto una famiglia intera e noi tutti vi siamo profondamente vicini. Siamo addolorati.”

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Motta Sant’Anastasia e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità o violazioni del codice della strada.

L’incidente ha causato forti disagi alla viabilità della zona, con traffico rallentato e circolazione regolata a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

La redazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo il più sentito cordoglio per la perdita della piccola.