TRAGEDIA A NOTO, DUE SEDICENNI MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE

Tragedia a Noto in provincia di Siracusa.

In un incidente sono morti due sedicenni. Manuel Petrolio e Gabriele Marescalco, intorno alle 3, avrebbero avuto, secondo le prime ricostruzioni, un violento impatto con un’auto mentre erano a bordo di uno scooter.

Sono in corso i rilievi per accertare le cause dello scontro. L’incidente è avvenuto in via Montessori, la Procura ha aperto un’inchiesta.

Domenica un altro ragazzo aveva perso la vita nel Ragusano.

Lungo la strada Vittoria-Scoglitti, Vincenzo Cafiso, 17 anni, ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo. Non c’è stato nulla da fare per lui.