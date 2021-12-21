TRAGEDIA A PALMA DI MONTECHIARO, INCENDIO IN CASA: MUORE BIMBA DI 2 ANNI

A dieci giorni dalla strage di Ravanusa un’altra immane tragedia si abbatte sul territorio agrigentinoUna bimba di due anni è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giusep...

A dieci giorni dalla strage di Ravanusa un’altra immane tragedia si abbatte sul territorio agrigentino

Una bimba di due anni è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento.

Sul posto stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo.

Secondo la prima ricostruzione, ma le notizie sono ancora frammentarie, il rogo sarebbe scoppiato al primo piano, dove si trovava la famiglia. La piccina dormiva al secondo piano e vani sono stati i tentativi dei genitori di raggiungerla, a causa delle fiamme.