TRAGEDIA AD ACI SAN FILIPPO: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, UN MORTO
Tragedia ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, questa mattina. L’inquilino di un appartamento all’interno del quale è divampato un incendio è morto. Un’altra persona ricoverata per intossicazione da fumo.
Per spegnere le fiamme all’interno dell’abitazione sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Acireale, del Distaccamento Catania Nord, con un’autobotte di rincalzo e un’autoscala per raggiungere l’immobile al terzo piano.
Purtroppo, nonostante il rapido intervento, non è stato possibile salvare la vittima. Ancora da stabilire l’origine del rogo.
Indagano i carabinieri della Compagnia di Acireale.