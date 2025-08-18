Tragedia ieri a Polignano a Mare: muore 22enne di Catania dopo un tuffo dagli scogli

Polignano a Mare (Bari), 17 agosto 2025 – Una vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per un giovane turista siciliano, Francesco Aronica ,originario di Catania, morto nel pomeriggio di ieri a...

Polignano a Mare (Bari), 17 agosto 2025 – Una vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per un giovane turista siciliano, Francesco Aronica ,originario di Catania, morto nel pomeriggio di ieri a seguito di un tuffo finito in maniera drammatica nella celebre insenatura di Lama Monachile, cuore pulsante e simbolo turistico di Polignano a Mare.

Doveva essere un pomeriggio di spensieratezza, ma si è trasformato in un dramma.

Il ragazzo, in vacanza con la famiglia e gli amici, si è lanciato da un’altezza di circa sei metri: subito dopo l’impatto con l’acqua ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico e una profonda ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. I Vigili del Fuoco e il personale del 118 hanno lavorato con difficoltà per recuperarlo dalla scogliera e riportarlo a riva. Una volta a terra, i sanitari hanno tentato disperatamente di stabilizzarlo, ricorrendo anche a più defibrillazioni sul posto e durante il trasporto.

Vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero verso l’ospedale San Giacomo di Monopoli. Ma all’arrivo il giovane era già in arresto cardiaco: nonostante le manovre rianimatorie, il cuore non ha mai ripreso a battere. Poco dopo, i medici hanno dichiarato il decesso.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi increduli di turisti e bagnanti. Restano ancora da chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente, che ha gettato nello sconforto familiari, amici e la comunità presente sulla scogliera.