TRAGEDIA NEL RAGUSANO, MORTO 28ENNE, STAVA RIENTRANDO DALLA FESTA DI ADDIO AL CELIBATO. SI SAREBBE SPOSATO DOMANI
Incidente mortale nella notte sulla Sp 87 ad Acate, in provincia di Ragusa.A perdere la vita un 28enne di Vittoria, T.H., che viaggiava a bordo di una Bmw Serie 3. Stava tornando dall'addio al celibat...
Incidente mortale nella notte sulla Sp 87 ad Acate, in provincia di Ragusa.
A perdere la vita un 28enne di Vittoria, T.H., che viaggiava a bordo di una Bmw Serie 3. Stava tornando dall'addio al celibato: si sarebbe dovuto sposare domani.
Era a bordo di una Bmw Serie 3, che, poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Ford Focus.
Il 28enne, originario di Vittoria, è morto sul colpo.
Tre delle cinque persone che erano sull'altra auto, tutte di Acate, sono rimaste ferite. Illesi un bimbo di 3 anni e una ragazzina di 10 anni, mentre una 15enne ha avuto una prognosi di 30 giorni. I loro genitori sono stati giudicati guaribili in otto giorni.
Sul luogo dell'incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.
È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Indaga la polizia stradale di Ragusa.