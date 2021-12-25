TRAGEDIA NELLA NOTTE DI NATALE A NISCEMI, MUOIONO TRE GIOVANI IN UN INCIDENTE STRADALE

Tre giovani, Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni, sono morti stanotte in un incidente sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all'uscita di Niscemi, nel Nisseno, Un quarto di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Elia, dove è stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento neurochirurgico.

L'incidente si è verificato intorno alle 3.

I quattro, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada.

Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di polizia che al momento stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi verificato a causa dell'alta velocità.

Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.