TRAGICI INCIDENTI DUE GIOVANI MORTI A PALAGONIA E SCORDIA

Tre brutti incidenti sono avvenuti nel Catanese nel corso di questa notte, due dei quali si sono trasformati in tragedia.

Nel primo, avvenuto alle 4:30 del mattino, ha perso la vita un ragazzo di 16 anni e tre giovani sono rimasti feriti in maniera grave. Un altro schianto mortale si è registrato a Palagonia, nel quale è morto un 22enne. Infine, sulla strada provinciale che collega Belpasso e Santa Maria di Licodia, un'auto guidata da una donna si è capovolta dopo essersi è schiantata contro un muretto. Per estrarre la conducente sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Per quanto riguarda il primo incidente, i quattro erano su una Fiat Punto, guidata da un 18enne (l'unico maggiorenne del gruppo), che si è schiantata contro un muretto della strada provinciale 24, che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico.

L'impatto è stato violento: il 16enne è stato sbalzato fuori dalla vettura, che si è quasi accartocciata. A bordo c'erano anche un 18enne, che probabilmente era alla guida, un 17enne e un 16enne, che sono rimasti feriti in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sono stati ricoverati negli ospedali di Lentini e Caltagirone. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Sul posto, a tal proposito, sono intervenuti i carabinieri.

Nella seconda tragedia, invece, il 22enne S.B. ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un palo nella circonvallazione del grosso centro agricolo della Piana di Catania.