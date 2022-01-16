95047

TRAGICO INCIDENTE A COSENZA, TIR VOLA DA 60 METRI DOPO AVER SFONDATO GUARDRAIL. MORTI DUE SICILIANI

Due uomini, Andrea Palacino e Salvatore Barca, rispettivamente di 47 e 59 anni, ragusani, sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa, sull’A2 Autostrada del...

A cura di Redazione Redazione
16 gennaio 2022 15:12
TRAGICO INCIDENTE A COSENZA, TIR VOLA DA 60 METRI DOPO AVER SFONDATO GUARDRAIL. MORTI DUE SICILIANI -
News
Condividi

Due uomini, Andrea Palacino e Salvatore Barca, rispettivamente di 47 e 59 anni, ragusani, sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel comune di Altilia (Cosenza), direzione Nord.

I due erano a bordo di un autocarro che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza. Le due vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo morendo sul colpo nell’impatto con il terreno.

Il mezzo a seguito della caduta ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Cosenza e Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e un’unità Speleo alpino fluviale che ha procedendo al recupero delle salme dei due passeggeri. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il mezzo pesante, era partito da Vittoria sabato pomeriggio carico di agrumi destinati ai mercati di Milano.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047