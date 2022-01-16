TRAGICO INCIDENTE A COSENZA, TIR VOLA DA 60 METRI DOPO AVER SFONDATO GUARDRAIL. MORTI DUE SICILIANI

Due uomini, Andrea Palacino e Salvatore Barca, rispettivamente di 47 e 59 anni, ragusani, sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa, sull’A2 Autostrada del...

Due uomini, Andrea Palacino e Salvatore Barca, rispettivamente di 47 e 59 anni, ragusani, sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel comune di Altilia (Cosenza), direzione Nord.

I due erano a bordo di un autocarro che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza. Le due vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo morendo sul colpo nell’impatto con il terreno.

Il mezzo a seguito della caduta ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Cosenza e Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e un’unità Speleo alpino fluviale che ha procedendo al recupero delle salme dei due passeggeri. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il mezzo pesante, era partito da Vittoria sabato pomeriggio carico di agrumi destinati ai mercati di Milano.