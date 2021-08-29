TRAPANI: 73ENNE AVEVA UNA FATTORIA DI ANIMALI IN PESSIMO STATO, DENUNCIATO

Un uomo di 73 anni è stato denunciato dai carabinieri di Trapani per maltrattamento e abbandono di animali: in seguito a un controllo, effettuato insieme al servizio veterinario dell'Asp di Trapani e...

Un uomo di 73 anni è stato denunciato dai carabinieri di Trapani per maltrattamento e abbandono di animali: in seguito a un controllo, effettuato insieme al servizio veterinario dell'Asp di Trapani e della Polizia municipale, hanno trovato 5 equini, 6 ovini, 15 papere, 45 conigli, 10 galline e un cane detenuti in precarie condizioni ambientali e igienico sanitarie.

Gli animali erano abbandonati a loro stessi, costretti a trovare ogni giorno qualcosa da poter mangiare, vivendo in mezzo ai loro stessi escrementi.

Il sito e gli animali sono stati sequestrati con affidamento giudiziale allo stesso denunciato.

Nei giorni scorsi Enrico Rizzi, del partito animalista, aveva sollecitato accertamenti nella proprietà privata dove vivono gli animali. Rizzi ha ringraziato il prefetto e i carabinieri per il tempestivo intervento.