Tre anni senza Santo Parisi

Santo è stato unico. Ha lasciato segni di sé ovunque nell'imminenza del viaggio. Nella sua valigia ha messo le sue spoglie di uomo mortale e le ha conservate quasi inconsapevolmente per una città che ha amato lasciandole in eredità un libriccino di istruzioni per l’eternità. Quello di chi non ha voluto mai tirarsi indietro. Di chi è stato istrione nell'insegnarci perché il Carnevale sia cultura e del perché avremmo dovuto preservarlo e custodirlo con avida gelosia come un patrimonio inestimabile. Oggi più che mai dobbiamo ricordare il suo impegno, la sua volontà, dettata solo dalla voglia di fare qualcosa per la sua città; e dall'orgoglio di sentirsi fieri di essere “Paternesi”.