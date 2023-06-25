TRE ORE DI RITARDO PER I VOLI CATANIA VERONA E RITORNO, AI VIAGGIATORI 250 EURO

Giornata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Catania Verona e Verona Catania, che, nella giornata di ieri, venerdì 23 giugno, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aer...

Giornata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Catania Verona e Verona Catania, che, nella giornata di ieri, venerdì 23 giugno, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Wizzair.

I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, il volo Catania Verona W48225 doveva partire alle 06:10 ed i passeggeri sono atterrati in forte ritardo e precisamente alle 11:17. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Verona Catania W48226 con partenza prevista alle 08:35 ed i viaggiatori sono atterrati alle 13:47.

Per attivare l'assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo Wizzair Catania Verona e ritorno possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell'homepage del sito web italiarimborso.it.