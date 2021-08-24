TRECASTAGNI, STASERA FIACCOLATA IN RICORDO DI VANESSA.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOSeppur consapevoli che non può esserci rassegnazione né conforto per la morte di una giovane donna vittima della cieca e malata gelosia di colui che non ha accettato la fine de...
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Seppur consapevoli che non può esserci rassegnazione né conforto per la morte di una giovane donna vittima della cieca e malata gelosia di colui che non ha accettato la fine della storia,il Sindaco di Trecastagni unitamente alla Giunta, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali, oggi alle ore 20 ricorderanno Vanessa Zappalà deponendo un mazzo di fiori dinnanzi alla panchina rossa, posta in piazza Aldo Moro.
In questi tempi di forte individualismo è necessario recuperare il senso di appartenenza, oggi più che mai dobbiamo essere comunità, mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, condividere il loro dolore.
Invitiamo pertanto la cittadinanza, nel rigido rispetto delle norme di contenimento per il covid-19, a prendere parte alla sobria cerimonia commemorativa.
L'amministrazione comunale di Trecastagni.