TRENTACINQUE CHILI DI DROGA NASCOSTI NEL CAMION DELLA FRUTTA: DUE ARRESTI

La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato nel porto di Tremestieri ben trentacinque chili marijuana nascosti all’interno di un autocarro che, da documentazione di accompagnamento, risultava trasportare generi ortofrutticoli destinati alla Sicilia orientale.

I militari hanno arrestato i due autotrasportatatori Maurizio Azzara, 47 anni e Salvatore Puglisi, 46 entrambi catanesi, per traffico di sostanze stupefacenti.

Il sequestro è stato eseguito nel corso dei controlli effettuati sui mezzi in transito sullo stretto provenienti da Villa San Giovanni.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’autotrasportatore e del suo complice, palesemente nervosi durante l’ispezione, hanno perquisito il mezzo e il rimorchio, avvalendosi dell’aiuto del cane antidroga “Dandy”.

Così sono stati trovati all’interno di un vano porta bancale all’interno di grandi buste nere per l’immondizia, otto confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale, come detto, di trentacinque chili.