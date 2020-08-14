TRENTASEI NUOVI CONTAGI IN SICILIA, 21 SONO MIGRANTI, SALGONO ANCORA I CASI IN ITALIA

Scende di poco il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 14 agosto, i nuovi casi sono 36, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 631...

Scende di poco il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 14 agosto, i nuovi casi sono 36, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 631. Dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, ventuno sono migranti. Sono invece 3681 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.

Salgono a 52 le persone ricoverate (+4 rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti, 2766, nove in più. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. Dei 36 nuovi casi, 20 sono stati registrati in provincia di Agrigento, poi 5 a Catania, 5 a Palermo, 3 a Messina, 2 a Ragusa e 1 a Caltanissetta.

Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti.

Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 574 contagiati

• 3 morti

• 403 guariti