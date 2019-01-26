TRIPLO INCIDENTE STRADALE NELLA GIORNATA DI IERI, CON DUE FERITI - FOTO

Pesante il bilancio di chiusura per la giornata di oggi nel nostro hinterland a causa di due incidenti verificatosi nella giornata odierna.Il primo, si è verificato, intorno le ore 09:30 sulla S.S. 12...

Pesante il bilancio di chiusura per la giornata di oggi nel nostro hinterland a causa di due incidenti verificatosi nella giornata odierna.

Il primo, si è verificato, intorno le ore 09:30 sulla S.S. 121 all'altezza del rifornimento in direzione Catania.

Una Fiat Seicento guidata da un 75enne di Bronte, per cause da accertare è andata a sbattere violentemente contro il guard rail del rifornimento.

E stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma viste la situazione apparentemente non grave, è stato trasportato in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, il personale Anas, i vigili del fuoco i carabinieri di Paternò e la Polizia Municipale di Belpasso.

Il secondo si è verificato questa sera intorno le ore 19.30 in via G. Verga, dove si è verificato uno scontro auto-moto.

Una moto guidata da un giovane paternese, si è scontrata contro una Volkswagen Polo guidata anche questa da un Paternese.

Lo scontro è stato terribile, ad avere la peggio il guidatore della moto, sbalzato a terra, e che ha dovuto ricorrere alle cure dell'ambulanza del 118. Forse sarà trasferito in un ospedale di Catania, per maggiore sicurezza.

Sul posto è stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, in quanto la moto, semi distrutta ha perso molta benzina riversatesi sulla strada. Non si conosce ancora l'entità delle ferite riportate dal motociclista, mentre l'automobilista non ha avuto grossi problemi, tranne i danni alla vettura.

Il terzo per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dell'auto, è accaduto a Paternò in via Duca degli Abruzzi.

Scena dovuta di certo alla strada stretta e difficile, ma probabilmente anche a qualche disattenzione. Vede protagonista una Alfa Mito, salita per un rampa di scale.

Quello che noi possiamo fare è di consigliare di evitare il passaggio in questo punto molto stretto, e di stare molto attenti in caso di transito

