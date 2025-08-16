Tromba d’aria a Modica, paura tra i residenti: nel pomeriggio attesi forti temporali in Sicilia

MODICA (Ragusa) – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta intorno alle 12:30 di oggi su Modica, in provincia di Ragusa, seminando il panico tra i residenti. Il fenomeno, improvviso e di forte intens...

MODICA (Ragusa) – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta intorno alle 12:30 di oggi su Modica, in provincia di Ragusa, seminando il panico tra i residenti. Il fenomeno, improvviso e di forte intensità, è stato accompagnato da raffiche di vento e pioggia battente, cogliendo di sorpresa la popolazione in una giornata già segnata dal maltempo che sta interessando diverse zone della Sicilia.

La tromba d’aria ha colpito in particolare alcune aree periferiche della città, sollevando detriti e causando danni a tetti, alberi e strutture leggere. Molti cittadini hanno abbandonato le strade per trovare riparo nelle abitazioni o all’interno dei negozi, vivendo momenti di grande apprensione. Nonostante la violenza del fenomeno, non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle verifiche di stabilità e nella rimozione degli ostacoli che hanno ostruito la viabilità urbana.

Il Centro Meteorologico Siciliano ha diffuso un bollettino che annuncia il persistere dell’instabilità sull’isola, con un peggioramento atteso soprattutto nelle prossime ore:

“Ci attendiamo forti temporali su gran parte dell’entroterra siculo – si legge nella nota – con particolare attenzione all’ennese, nisseno, ragusano, siracusano, entroterra del messinese e palermitano. Non si escludono sconfinamenti lungo la costa tirrenica, specie del messinese, e localmente anche sull’agrigentino e sulla costa ionica.”

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione a eventuali situazioni di pericolo legate a vento e allagamenti.