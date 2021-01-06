TROPPI CASI IN POCHISSIMO TEMPO: SAN FRATELLO DA DOMANI AL 21 GENNAIO È ZONA ROSSA

È arrivata stamani l’ordinanza del presidente della Regione Musumeci che dichiara il comune di San Fratello zona rossa a partire dal 7 gennaio e fino al 21 gennaio. Ieri era stato lo stesso sindaco Sa...

È arrivata stamani l’ordinanza del presidente della Regione Musumeci che dichiara il comune di San Fratello zona rossa a partire dal 7 gennaio e fino al 21 gennaio. Ieri era stato lo stesso sindaco Salvatore Sidoti Pinto a richiedere la misura in seguito all’accertamento di 76 positivi.

“Una situazione delicata in cui, state tranquilli, non sarete soli – ha scritto il sindaco alla cittadinanza – .

L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco per qualsiasi necessità. Nella giornata di oggi saranno predisposti tutti gli atti conseguenziali alla suddetta dichiarazione. Non prendiamo questa ordinanza come un castigo, come qualcosa di brutto, servirà a liberare il nostro paese da questo nemico”.