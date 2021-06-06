TROVATO A VACCARIZZO IL CADAVERE DI UN 30ENNE FREDDATO CON UN COLPO IN TESTA

Procura di Catania sta coordinando le indagini sul ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, nella zona marinara di Vaccarizzo che è stato ucciso...

#FLASH

La Procura di Catania sta coordinando le indagini sul ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, nella zona marinara di Vaccarizzo che è stato ucciso con più colpi di arma da fuoco, uno anche alla testa.

La vittima è Vincenzo Timonieri, 26 anni, in passato arrestato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, di cui non si avevano notizie da mesi.

Indagano i carabinieri.