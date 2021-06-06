TROVATO A VACCARIZZO IL CADAVERE DI UN 30ENNE FREDDATO CON UN COLPO IN TESTA
A cura di Redazione
06 giugno 2021 11:05
La Procura di Catania sta coordinando le indagini sul ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, nella zona marinara di Vaccarizzo che è stato ucciso con più colpi di arma da fuoco, uno anche alla testa.
La vittima è Vincenzo Timonieri, 26 anni, in passato arrestato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, di cui non si avevano notizie da mesi.
Indagano i carabinieri.