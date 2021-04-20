TRUFFA DA 12.000 EURO SVENTATA DALLA POLIZIA, DENUNCIATI DUE PATERNESI

Agenti della Squadra Mobile hanno denunciato due uomini, originari di Paternò, rispettivamente di 54 e di 55 anni, per il reato di truffa. I due raggiravano la loro vittima, titolare di una ditta di d...

Agenti della Squadra Mobile hanno denunciato due uomini, originari di Paternò, rispettivamente di 54 e di 55 anni, per il reato di truffa. I due raggiravano la loro vittima, titolare di una ditta di distribuzione di apparecchiature industriali, alla quale consegnavano titoli di pagamento inesigibili e intestati ad altre persone a fronte della consegna di merce del valore di oltre 12.000 euro.

La vittima ha riferito alla Polizia che, circa un mese addietro, si era presentato presso la sede della sua ditta un soggetto sospetto che dichiarava di rappresentare una società di Catania e chiedeva il rilascio di un preventivo per l’acquisto di merce industriale.

L’imprenditore accettata la proposta, tuttavia, iniziava a nutrire qualche dubbio e decideva di rivolgersi alla Polizia in quanto già, nel passato, aveva subito una truffa con analoghe modalità.

Gli uomini della Squadra Mobile pertanto, dopo aver ascoltato il titolare della ditta, effettuavano degli accertamenti ed organizzavano un servizio volto a monitorare l’operazione commerciale.

Gli investigatori, appostatisi nei pressi del luogo stabilito per lo scambio della merce, identificavano gli acquirenti e documentavano i fatti.

I soggetti, autori di quella che poi si è rivelata una truffa da manuale, in un primo momento tentavano di allontanarsi da quei luoghi ma venivano fermati e perquisiti e venivano trovati in possesso di alcuni assegni in bianco e di timbri relativi a ditte fittizie.

Le indagini permettevano di acclarare, infine, che i truffatori avevano consegnato quale pagamento della merce degli assegni scoperti e riferibili a terze persone.

L’attività di Polizia Giudiziaria, condotta con l’ausilio dei colleghi dell’omologa struttura investigativa catanese, consentiva di individuare i due pericolosi truffatori che risultavano avere raggirato in passato altre ditte che operano nella stesso settore merceologico.