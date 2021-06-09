Tutto quello che devi sapere sulle relazioni non esclusive

Non tutti e non sempre cerchiamo un rapporto binario alla luce del sole. Vi sono vari tipi di relazioni, cominciando dall’amare più persone contemporaneamente alle avventure di una notte, per altri in...

Non tutti e non sempre cerchiamo un rapporto binario alla luce del sole. Vi sono vari tipi di relazioni, cominciando dall’amare più persone contemporaneamente alle avventure di una notte, per altri invece il bello sta nel continuare a variare o nello scambio di coppie. Qui parleremo della differenza che corre tra l’avventura di una notte ed il poliamore, come portare avanti una relazione non esclusiva, l’importanza di fissare regole chiare ed essere sinceri con se stessi e con il proprio partner.

Relazioni non monogame casuali

Normalmente siamo portati a credere che tutti gli uomini giovani e single siano automaticamente portati alle relazioni casuali, avventure mordi e fuggi che danno peso solo al piacere del momento e non pianificano nulla per il futuro.

In realtà in pochi sono davvero tagliati per questo tipo di rapporto, la prima regola è non innamorarsi mai e la seconda è ricordarsi della prima. Per le relazioni casuali è importante avere le idee chiare, se cerchi solo avventure imponi al tuo cuore di comportarsi con coerenza.

Relazioni aperte e matrimonio aperto

Le relazioni o matrimoni aperti sono invece una situazione diversa. Se ami il tuo partner ma non per questo ti comporti come fosse di tua proprietà, allora fai parte di quel gruppo di persone che non associa l’amore con il possesso. È forse una delle forme più pure di amare ed apre le porte ad un mondo di opportunità.

Potreste cercare incontri con donne sposate per trovare qualcuno da aggiungere ai vostri giochi di letto, oppure se non siete quel genere di coppia aperta e preferite ciascuno fare le proprie esperienze extraconiugali in maniera separata, potreste crearvi ognuno il proprio profilo.

Chissà che il destino e l’algoritmo non vi portino a rincontrarvi ancora anche sul piano virtuale. I siti per appuntamenti sono in ogni caso una gran opportunità per le coppie aperte, in quanto permettono alle persone di espandere i propri orizzonti ed entrare in contatto con moltissimi profili di utenti compatibili. In questo modo godrete al massimo dei vantaggi che l’essere parte di una coppia priva di gelosia comporta.

Scambio di coppie

Gli scambisti sono un sottogruppo molto specifico delle coppie aperte. Qui non si tratta semplicemente di accettare che il proprio partner abbia altre storie, come scambista godi alla sola idea che qualcun altro possa per un po' apprezzare la persona che hai conquistato e che ami.

In questo caso i siti per appuntamenti sono un’ottima soluzione, perché oltre a poter entrare in contatto con molte altre coppie, che come voi praticano lo scambismo, non sarete più costretti ad esporvi e rischiare partecipando ad oscuri raduni in parcheggi solitari con persone sconosciute. In questo caso le piattaforme online sono una soluzione che garantendo sicurezza e privacy supera su tutta la linea qualunque metodo di approccio offline.

Poliamore

Il poliamore è una situazione dove tutto avviene alla luce del sole e con il consenso delle persone coinvolte. Non si parla del tradimento, in compenso ci si ama profondamente senza limiti di esclusività. Parliamo di poliamore in molte configurazioni possibili, amare contemporaneamente due o più persone con il consenso del proprio partner.

Nel poliamore c’è una sola regola: vale tutto purché ci sia consenso e consapevolezza di ciascuno dei membri coinvolti. Pena? Finire sui giornali naturalmente.

Anche nel caso dei rapporti in poliamore, non è infrequente incappare in persone dalla mentalità aperta a tutto, che si incontrano grazie all’uso dei siti per appuntamenti. È un dato di fatto che per questo genere di rapporti sia molto più facile trovare partners e mettersi d’accordo online.

Importanza di regole di base chiare e comunicazione aperta

In linea di principio una buona comunicazione sarebbe importante ed offrirebbe benefici in qualunque genere di rapporto. Quando esci con un’altra persona essendo sposato o semplicemente fidanzato, questo punto assume ancora maggiore rilevanza in quanto qualunque malinteso può dare potenzialmente origine a guai anche seri. Bisogna capire l’importanza di essere sinceri con il proprio partner, parlate dei vostri desideri più intimi insieme, chi ve lo dice che anche il partner non vorrebbe provare nuove emozioni e avventure?

Se vi state conoscendo in un sito per appuntamenti, assicurati di mettere bene in chiaro la situazione prima di organizzare il vostro incontro. Stai addentrandoti in una relazione di tipo clandestina? È un rapporto dove il marito lo sa e non gli interessa? Oppure si tratta di una relazione dove è la coppia in solido a volerti incontrare? Non dare mai niente per scontato.

I rapporti non esclusivi sono dunque lungi dal limitarsi allo stereotipo di lui con le corna e lei di nascosto, al solito le cose sono più complicate di così e l’amore può avere molte forme e configurazioni. L’importante è avere le idee chiare e regole comuni. Ricorda che a patti chiari amicizia lunga!