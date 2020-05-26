UCCISE DUE CUGINETTI TRAVOLGENDOLI CON IL SUV: CONDANNATO A 9 ANNI

Arriva la sentenza sul duplice omicidio di Alessio e Simone, i due bambini di Vittoria travolti e uccisi dal suv guidato da Rosario Greco, 37 anni.Il Gup di Ragusa, Ivano Infarinato, ha condannato a n...

Arriva la sentenza sul duplice omicidio di Alessio e Simone, i due bambini di Vittoria travolti e uccisi dal suv guidato da Rosario Greco, 37 anni.

Il Gup di Ragusa, Ivano Infarinato, ha condannato a nove anni di carcere Rosario Greco, l’uomo che l’11 luglio dell’anno scorso, alla guida del suo Suv, travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone D’Alessio, mentre giocavano davanti all’uscio di casa. Il pm Fabio D’Anna aveva chiesto 10 anni. A Greco è stata pure confiscata l’auto. Il risarcimento per il comune di Vittoria che si era costituito parte civile invece avverrà in separata sede con un nuovo giudizio civile.

La decisione del Gup è giunta dopo oltre 3 ore di camera di consiglio al tribunale di Ragusa. Il dispositivo della sentenza nei confronti di Rosario Greco è stata letta alle 12.20. Il giudice per l’udienza preliminare Ivano Infarinato era uscito dall’aula alle 9.26 per ritirarsi in camera di consiglio dopo una brevissima udienza, nel corso della quale il pm Fabio d’Anna ha rinunciato alle repliche.

La pubblica accusa aveva chiesto 10 anni per il 37enne finito in carcere con l’accusa di duplice omicidio stradale, aggravato dall’alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Ieri il leader della Lega Matteo Salvini aveva chiesto una pena esemplare per il presunto omicida dei due cugini di Vittoria travolti da un Suv nell’estate del 2019.