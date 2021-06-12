UEFA: "ERIKSEN È COSCIENTE IN OSPEDALE

AGGIORNAMENTOInformazioni confortanti sulle condizioni di Christian Eriksen, colpito da malore durante Danimarca-Finlandia.Dopo la rianimazione in campo,il giocatore è stato trasportato al Righospital...

AGGIORNAMENTO

Informazioni confortanti sulle condizioni di Christian Eriksen, colpito da malore durante Danimarca-Finlandia.

Dopo la rianimazione in campo,il giocatore è stato trasportato al Righospitalet (l'ospedale di Brondby,vicino alla Parken Arena sede della partita).

L'Uefa ha poi comunicato che il giocatore è sveglio e stabilizzato.

L'annuncio,comparso anche sul maxischermo dello stadio, è stato salutato da un boato di liberazione del pubblico, ancora sugli spalti.

https://twitter.com/ENEAFANELLI/status/1403761887683153925?s=19

FLASH

Sgomento agli Europei di calcio. Durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Copenaghem, il nazionale danese e giocatore dell'Inter,Christian Eriksen, si è accasciato al suolo improvvisamente. Il calciatore non è venuto a contatto con nessun avversario. Gli sono stati praticati tre massaggi cardiaci.

Il Parken Stadium della capitale danese è piombato nel silenzio mentre gli altri calciatori, alcuni in lacrime, coprivano Eriksen alla vista del pubblico. Il giocatore è stato poi portato via in barella privo di conoscenza.