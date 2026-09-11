ULTIM’ORA – Pedara, violentissimo scontro tra auto e moto sulla SP 4/11: grave il centauro

Grave incidente nella serata di oggi lungo la strada provinciale che collega Nicolosi a Pedara. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale. Strada temporaneamente chiusa.

EDARA – Grave incidente stradale nella serata di oggi, 11 settembre, lungo la SP 4/11, la strada provinciale che collega Nicolosi a Pedara, nel territorio comunale di Pedara.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate violentemente. La forza dell’impatto è testimoniata dai pesanti danni riportati dai mezzi, dall’attivazione degli airbag dell’auto e dai numerosi detriti rimasti disseminati sulla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista, che avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza: dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il centauro è stato trasportato in ospedale in codice rosso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.

Il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e lo svolgimento dei rilievi in condizioni di sicurezza.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del motociclista e sull’esatta dinamica dell’incidente.