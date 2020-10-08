UN CONCORRENTE DI PATERNÒ VINCE 50MILA EURO AI “SOLITI IGNOTI” SU RAI UNO

Tanti i Paternesi che questa sera hanno riconosciuto un loro concittadino nel concorrente de I Soliti Ignoti, popolare trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus.Al game show di Rai Uno Angelo, commer...

Tanti i Paternesi che questa sera hanno riconosciuto un loro concittadino nel concorrente de I Soliti Ignoti, popolare trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus.

Al game show di Rai Uno Angelo, commerciante nel settore dell'abbigliamento, ha messo alla prova intuito e spirito di osservazione al celebre programma in cui il concorrente è chiamato ad abbinare correttamente otto ignoti alle relative identità nascoste per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Angelo è arrivata allo step finale con 50mila euro, riuscendo ad indovinare a quale ignoto era abbinato il parente misterioso, aggiudicandosi così la cifra raggiunta nel corso della puntata.