PATERNO': UN INCENDIO DI STERPAGLIE COINVOLGE ANCHE UNA AUTOVETTURA E FUSTI DI OLIVE

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2021 22:22
FLASH

Un grosso incendio di sterpaglie  è divampato nella serata di oggi, 13 Aprile 2021, in un terreno in C.da Agnelleria. sulla strada provinciale 77, nel territorio  tra Paternò e Belpasso.

Le fiamme,  si sono immediatamente propagate interessando altre il piazzale di un magazzino d prodotti alimentari.

Nel rogo è rimasta coinvolto un autovettura e vari fusti di olive situati nel piazzale.

Per circoscrivere ed estinguere l’incendio sono state impegnate per diverse ore le squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, Adrano e Catania.

 

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 

