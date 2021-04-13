PATERNO': UN INCENDIO DI STERPAGLIE COINVOLGE ANCHE UNA AUTOVETTURA E FUSTI DI OLIVE
FLASH
Un grosso incendio di sterpaglie è divampato nella serata di oggi, 13 Aprile 2021, in un terreno in C.da Agnelleria. sulla strada provinciale 77, nel territorio tra Paternò e Belpasso.
Le fiamme, si sono immediatamente propagate interessando altre il piazzale di un magazzino d prodotti alimentari.
Nel rogo è rimasta coinvolto un autovettura e vari fusti di olive situati nel piazzale.
Per circoscrivere ed estinguere l’incendio sono state impegnate per diverse ore le squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, Adrano e Catania.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO