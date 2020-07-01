UN NUOVO CONTAGIO E NESSUN DECESSO IN SICILIA MA CONTINUANO A SALIRE I CASI IN ITALIA

Il coronavirus in Sicilia sembra quasi sparito. Anche nelle ultime 24 ore l'incremento dei casi è stato di +1 rispetto a ieri, quando erano due in più i nuovi positivi e si era registrato un decesso....

Il coronavirus in Sicilia sembra quasi sparito. Anche nelle ultime 24 ore l'incremento dei casi è stato di +1 rispetto a ieri, quando erano due in più i nuovi positivi e si era registrato un decesso. Stavolta invece nessun nuovo decesso nell'Isola, dove sono 126 gli attuali positivi (2 in meno di ieri): 18 ricoverati con sintomi, 3 in terapia intensiva e 105 in isolamento domiciliare. Il totale delle vittime resta fermo a 282, mentre il totale del contagiati con il nuovo caso sale a 3.081. Da segnalare che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 2.425 tamponi per un totale di 211.496 tamponi e 172.947 casi testati.

IN ITALIA

Sono 182 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute.

Sono 308 in meno nelle ultime 24 ore i positivi al coronavirus in Italia, per un totale che scende a 15.255 di persone al momento contagiate. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Sanità e possono essere consultati sul sito della Protezione Civile.