Una interrogazione sui pannelli solari (non ancora utilizzati)

Il quesito posto in assise dal consigliere Ivan Furnari

Di seguito, il testo della interrogazione consiliare:

"CONSIDERATO che nel plesso dei Minorili si trovano in disuso tre pannelli solari, poiché ne è stato installato solo uno nel suddetto istituto, il sottoscritto Ivan Furnari, in qualità di Consigliere Comunale,

CHIEDE

1) Quali sono stati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad acquistare più pannelli solari rispetto a quelli immediatamente impiegati;

2) se la Giunta intende attivarsi per insediare tali pannelli solari presso l’istituto dove temporaneamente si trovano, o se intende collocarli presso altri enti;

3) quali sono i tempi previsti per la loro installazione e la reale fruizione;

4) per quali motivi l’unico pannello solare installato nel plesso dei Minorili è stato collocato a terra è non sul tetto; e considerato che il cancello risulta manomesso si è messo in conto la probabilità che tali pannelli possano essere oggetto di vandalismo;

5) quanto ammonta il costo complessivo degli impianti;

In attesa di risposta, anche scritta come da regolamento, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, ringrazio e porgo distinti saluti".