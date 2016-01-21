Una interrogazione sui pannelli solari (non ancora utilizzati)
Il quesito posto in assise dal consigliere Ivan Furnari
95047.it Di seguito, il testo della interrogazione consiliare:
"CONSIDERATO che nel plesso dei Minorili si trovano in disuso tre pannelli solari, poiché ne è stato installato solo uno nel suddetto istituto, il sottoscritto Ivan Furnari, in qualità di Consigliere Comunale,
CHIEDE
1) Quali sono stati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad acquistare più pannelli solari rispetto a quelli immediatamente impiegati;
2) se la Giunta intende attivarsi per insediare tali pannelli solari presso l’istituto dove temporaneamente si trovano, o se intende collocarli presso altri enti;
3) quali sono i tempi previsti per la loro installazione e la reale fruizione;
4) per quali motivi l’unico pannello solare installato nel plesso dei Minorili è stato collocato a terra è non sul tetto; e considerato che il cancello risulta manomesso si è messo in conto la probabilità che tali pannelli possano essere oggetto di vandalismo;
5) quanto ammonta il costo complessivo degli impianti;
In attesa di risposta, anche scritta come da regolamento, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, ringrazio e porgo distinti saluti".