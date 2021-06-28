UNA POTENTE ESPLOSIONE SEGUITA DA UN INCENDIO SI E' VERIFICATA POCHI MINUTI FA A LONDRA

FLASHUn incendio è divampato a seguito di un'esplosione di causa sconosciuta nei pressi della stazione della metropolitana di Londra, capitale dell'Inghilterra .In un comunicato dei vigili del fuoco d...

FLASH

Un incendio è divampato a seguito di un'esplosione di causa sconosciuta nei pressi della stazione della metropolitana di Londra, capitale dell'Inghilterra .

In un comunicato dei vigili del fuoco di Londra si afferma che un incendio è divampato dopo l'esplosione nei pressi della stazione della metropolitana nel quartiere di Elephant and Castle , a sud della città . Invitando il pubblico a stare lontano dalla zona, la dichiarazione afferma: "Anche quattro auto e una cabina telefonica sono in fiamme vicino alla stazione ferroviaria di Elephant and Castle.

Secondo le primissime informazioni l'incendio è partito da alcuni garage vicino alla stazione ferroviaria.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco , poiché il fumo copriva l'area, alle persone è stato chiesto di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse. I treni sono stati fermati dal passaggio nella zona.

https://twitter.com/i/status/1409524210012246025