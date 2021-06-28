UNA POTENTE ESPLOSIONE SEGUITA DA UN INCENDIO SI E' VERIFICATA POCHI MINUTI FA A LONDRA
FLASHUn incendio è divampato a seguito di un'esplosione di causa sconosciuta nei pressi della stazione della metropolitana di Londra, capitale dell'Inghilterra .In un comunicato dei vigili del fuoco d...
FLASH
Un incendio è divampato a seguito di un'esplosione di causa sconosciuta nei pressi della stazione della metropolitana di Londra, capitale dell'Inghilterra .
In un comunicato dei vigili del fuoco di Londra si afferma che un incendio è divampato dopo l'esplosione nei pressi della stazione della metropolitana nel quartiere di Elephant and Castle , a sud della città . Invitando il pubblico a stare lontano dalla zona, la dichiarazione afferma: "Anche quattro auto e una cabina telefonica sono in fiamme vicino alla stazione ferroviaria di Elephant and Castle.
Secondo le primissime informazioni l'incendio è partito da alcuni garage vicino alla stazione ferroviaria.
Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco , poiché il fumo copriva l'area, alle persone è stato chiesto di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse. I treni sono stati fermati dal passaggio nella zona.
https://twitter.com/i/status/1409524210012246025
Around 100 firefighters are currently tackling a fire near #ElephantandCastle Railway Station where the railway arches, six cars and a telephone box are alight. There are significant road closures in place, please avoid the area https://t.co/O1e3wT3jDB https://t.co/v9yNG9k5il
— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021