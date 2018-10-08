UN’ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO ORE 16.03, MAGNITUDO PARI A 2.5 A RAGALNA
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 10 km N Ragalna (CT), oggi alle ore 16:03:26con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.94 ad una profondità di 0 km.Il terremoto è stato lo...
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 10 km N Ragalna (CT), oggi alle ore 16:03:26
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.94 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Ragalna CT 10 3924 3924
Biancavilla CT 10 24007 27931
Adrano CT 11 36122 64053
Santa Maria di Licodia CT 12 7641 71694
Bronte CT 12 19172 90866
Nicolosi CT 14 7463 98329
Maletto CT 14 3920 102249
Belpasso CT 14 28108 130357
Zafferana Etnea CT 15 9517 139874
Pedara CT 16 14102 153976
Paternò CT 16 48228 202204
Milo CT 16 1087 203291
Trecastagni CT 17 10910 214201
Camporotondo Etneo CT 18 5023 219224
San Pietro Clarenza CT 18 7743 226967
Randazzo CT 18 10900 237867
Santa Venerina CT 18 8592 246459
Viagrande CT 18 8563 255022
Sant’Alfio CT 19 1582 256604
Mascalucia CT 19 31958 288562
Tremestieri Etneo CT 20 20589 309151
Maniace CT 20 3765 312916