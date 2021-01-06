USA, MIGLIAIA DI SOSTENITORI PRO TRUMP ASSALTANO IL CONGRESSO, SCONTRI CON LA POLIZIA: FERITA UNA PERSONA

﻿what happened to the guns? pic.twitter.com/47K5Tt943j— luke (@visionofbritney) January 6, 2021Attack on Democracy! pic.twitter.com/jSYN8K1XpI— Michael Jones (@Mi...

Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. La polizia non è stata in grado di fermarli, nonostante da giorni si temesse una escalation della protesta.

Secret Service e Swat Team dell'Fbi armati sono stati dispiegati al Congresso. La Guardia Nazionale della Virginia, lo Stato che confina con Washington, è stata inviata nella capitale americana sotto assedio dei sostenitori di Donald Trump.

All'interno di Capitol Hill dopo l'irruzione dei fan di Donald Trump ci sono stati alcuni confronti violenti, e uno con armi alla mano all'ingresso della Camera. La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill per proteggere i parlamentari.

Una persona è stata colpita da colpi di armi da fuoco all'interno della sede del Congresso.

Lo riportano alcuni media americani, fra cui Fox, citando fonti mediche, di cui è stato chiesto l'intervento. Si tratta di una donna giudicata in gravi condizioni . E' stata colpita al petto. Lo riferisce la Cnn citando due fonti a conoscenza dell'episodio.

Uno dei supporter di Donald Trump è riuscito ad entrare nell'aula del Senato e a sedersi sullo scranno di Mike Pence, che come della presidente della Camera alta ha il ruolo di certificare la vittoria di Joe Biden. Lo mostrano le immagini della Cnn.