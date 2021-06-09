95047

VACCINI, DA DOMANI TORNA L'OPEN DAY IN SICILIA: ASTRAZENECA E JOHNSON PER GLI OVER 18 SENZA PRENOTAZIONE

Torna l'iniziativa "Porte aperte" in Sicilia.Da domani (giovedì 10) a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli...

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2021 20:41
Torna l'iniziativa "Porte aperte" in Sicilia.

Da domani (giovedì 10) a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli hub vaccinali provinciali anche senza prenotazione.

I vaccini dedicati all'iniziativa saranno Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson.

L'iniziativa prende l'avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci "per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l'Isola e fa registrare un trend in costante crescita.

Nel periodo compreso tra 1 e 6 giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale", afferma una nota.

 

