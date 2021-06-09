VACCINI, DA DOMANI TORNA L'OPEN DAY IN SICILIA: ASTRAZENECA E JOHNSON PER GLI OVER 18 SENZA PRENOTAZIONE
Torna l'iniziativa "Porte aperte" in Sicilia.Da domani (giovedì 10) a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli...
Da domani (giovedì 10) a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli hub vaccinali provinciali anche senza prenotazione.
I vaccini dedicati all'iniziativa saranno Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson.
L'iniziativa prende l'avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci "per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l'Isola e fa registrare un trend in costante crescita.
Nel periodo compreso tra 1 e 6 giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale", afferma una nota.