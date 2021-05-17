VACCINI: IN SICILIA APERTE LE PRENOTAZIONI AGLI OVER 40: ECCO COME FARE

Dalle ore 10, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane hanno preso il via in Sicilia le prenotazioni per il nuovo target di popolazione over 40.A tal fine l’azienda ricorda che “i so...

Dalle ore 10, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane hanno preso il via in Sicilia le prenotazioni per il nuovo target di popolazione over 40.

A tal fine l’azienda ricorda che “i soggetti individuati potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

Poste Italiane conferma che, “come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento.

Si consiglia a chiunque degli aventi diritto riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche”.