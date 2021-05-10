VACCINI, IN SICILIA VIA ALLE PRENOTAZIONI DAI 16 AI 59 ANNI CON LIEVI PATOLOGIE: ECCO COME FARE

Per dare un'ulteriore spinta alle vaccinazioni, in Sicilia si abbassa ancora l'età di chi può ricevere la dose. Avviate oggi le prenotazioni per i soggetti con lievi patologie dai 16 anni in su. Sulla...

Per dare un'ulteriore spinta alle vaccinazioni, in Sicilia si abbassa ancora l'età di chi può ricevere la dose. Avviate oggi le prenotazioni per i soggetti con lievi patologie dai 16 anni in su. Sulla sulla piattaforma di Poste Italiane prenotazioni.vaccinicovid.gov.it è possibile registrarsi e richiedere la somministrazione del siero. Per chi deve vaccinarsi a Palermo, presso la fiera del Mediterraneo, è possibile anche effettuare la prenotazione attraverso il sito https://fiera.asppalermo.org/

Si amplia, dunque, la platea di chi può ricevere la dose. E già questa mattina erano oltre 500 le richieste.

La campagna dedicata a questa fascia di popolazione riguarda chi rientra nella categoria 4, ovvero chi è affetto da patologie neurologiche, malattie respiratorie, diabete, ipertensione arteriosa, Hiv, malattie autoimmuni, immunodeficienze, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale/patologia renale, malattie epatiche, malattie cardiocircolatorie, patologie oncologiche.

Occorre registrarsi e poi esibire, al momento della vaccinazione, l'autodichiarazione accompagnata dalla relativa documentazione presso i centri vaccinali e hub nella regione. La prenotazione sarà soggetta a ulteriore verifica dei requisiti in fase di accesso. Solo se in possesso della documentazione attestante l'appartenenza alla categoria in target si potrà procedere alla vaccinazione.

Attualmente in Sicilia possono prenotare la vaccinazione: gli estremamente vulnerabili, gli over 80, le forze dell'ordine, il personale sanitario, il personale scolastico, i 70enni, i 60enni, i conviventi/caregiver di soggetti ad alto rischio, i 50enni senza patologie, e adesso anche dai 16 ai 59 anni con lievi patologie.

Il vaccino inoculato sarà Pfizer o Moderna.