VACCINI, RECORD PER LA SICILIA: IERI QUASI 58 MILA DOSI

Con quasi 58 mila somministrazioni ieri è stato raggiunto in Sicilia il nuovo record giornaliero dall'inizio della campagna vaccinale."È un risultato importante perché nella giornata si è raggiunto il...

A cura di Redazione 05 giugno 2021 15:47

