VACCINI, RECORD PER LA SICILIA: IERI QUASI 58 MILA DOSI
Con quasi 58 mila somministrazioni ieri è stato raggiunto in Sicilia il nuovo record giornaliero dall'inizio della campagna vaccinale."È un risultato importante perché nella giornata si è raggiunto il...
Con quasi 58 mila somministrazioni ieri è stato raggiunto in Sicilia il nuovo record giornaliero dall'inizio della campagna vaccinale.
"È un risultato importante perché nella giornata si è raggiunto il significativo dato, mai realizzato prima, di oltre 45 mila prime somministrazioni, segnale evidente di una piena disponibilità da parte della popolazione a scegliere il vaccino e superare lo scetticismo iniziale", dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.
"Lunedì mattina, con il presidente della Regione, incontrerò i direttori generali delle Aziende perché dobbiamo prepararci non solo a crescere ancora di più, se il numero dei vaccini consegnati lo consentirà, ma dobbiamo individuare azioni di recupero dei target più anziani", ha aggiunto.
(ANSA).