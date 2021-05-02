VACCINI SENZA PRENOTAZIONE CENTRI TERRITORIALI APERTI 8-14, HUB DI CATANIA SARÀ ATTIVO DALLE 8 ALLE 20

“Porte aperte” per la vaccinazione anti-Covid senza prenotazione, domenica 2 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in tutti i Punti di Vaccinazione Territoriali dell’Asp di Catania. L’Hub vaccinale d...

“Porte aperte” per la vaccinazione anti-Covid senza prenotazione, domenica 2 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in tutti i Punti di Vaccinazione Territoriali dell’Asp di Catania. L’Hub vaccinale di Catania sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Governo Musumeci con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione contro il Covid, si potenzia così l’offerta vaccinale sul territorio provinciale prevedendo, appunto per domenica 2 maggio, le aperture straordinarie dei PVT

La campagna è rivolta ai cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa); ai cittadini d’età pari o superiore a 80 anni (che avranno una corsia preferenziale); ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la condizione di “elevata fragilità”, secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali.

In provincia di Catania, anche domenica 2 maggio, sarà pertanto possibile, esclusivamente per questi target di utenti, ricevere il vaccino senza prenotazione: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile); dalle ore 8.00 alle ore 14.00, presso i PVT di Acireale (Via Martinez, 19); Adrano (Piazza Sant’Agostino); Belpasso (Via Nino Martoglio, 11); Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice); Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42); Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata); Randazzo (Via Ospedale, 2); Scordia (Via Luigi Capuana, 32). L’apertura straordinaria non riguarda, quindi, i Punti di Vaccinazione degli Ospedali dell’Asp di Catania.

Per rendere più agevoli i percorsi e ridurre le attese, all’Hub di Catania sono attive diverse corsie di accesso alla vaccinazione:

una corsia per gli utenti prenotati – “Line prenotati” -, aventi diritto, che hanno eseguito regolare prenotazione tramite il portale dedicato:

una seconda corsia, definita “Open line”, rivolta a soggetti over 60 (nati nel 1961) non prenotati;

una terza corsia, detta “Line anamnesi” (medici di base), per i soggetti, aventi diritto, già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di medicina generale.

Allestito anche un Punto vaccinazione drive in, esterno, per utenti fragili o che hanno difficoltà a deambulare. Punti di vaccinazione e orari per venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio Prosegue, intanto, per la giornata di oggi, venerdì 30 aprile, e per domani, sabato 1 maggio, l’Open Day di vaccinazione, per le categorie sopra indicate, senza prenotazione, presso:

l’Hub di Catania, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

il PVT di Acireale, venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Adrano, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Belpasso, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Caltagirone, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Linguaglossa, venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Mascalucia, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Randazzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

il PVT di Scordia, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.