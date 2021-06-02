VACCINO COVID, AL VIA DA DOMANI, 3 GIUGNO, LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 16 IN SICILIA

Saranno aperte da domani, giovedì 3 giugno, le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-covid agli over 16 in Sicilia. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria...

Saranno aperte da domani, giovedì 3 giugno, le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-covid agli over 16 in Sicilia. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose). A comunicarlo, il presidente della Regione, Nello Musumeci: «È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità».

Ci siamo, è arrivata l’autorizzazione a livello nazionale e, a partire da domani, giovedì 3 giugno, in tutta Italia anche chi ha dai 16 ai 39 anni potrà accedere al vaccino contro il coronavirus. Si tratta di un target che comprende oltre 1 milione e 300mila persone e che dovrebbe dare la spinta decisiva alla campagna di immunizzazione portata avanti in questi mesi. Resta sempre possibile prenotare il vaccino anche per chi appartiene alle altre categorie e ancora non si è prenotato (quindi gli over 40, i soggetti fragili o con comorbilità, i caregiver, e così via).

Gli over 16 potranno quindi effettuare la prenotazione del vaccino anti-covid tramite la piattaforma nazionale e quella della Regione Siciliana. Verranno utilizzati i vaccini anti-covid Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (il monodose di Johnson & Johnson).

Si può prenotare:

🌍 al seguente indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

📞chiamando il numero verde 800009966

✉️ inviando un sms con il codice fiscale al numero 3399903947

«Da domani – sottolinea il presidente della Regione, Nello Musumeci – in Sicilia, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia».